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10:04 (мск), источник: РИА Новости

Непогода мешает искать экипаж сухогруза в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Спасательной операции после крушения в Керченском проливе судна «Герои Арсенала» мешает шторм, сообщил РИА Новости представитель крымского управления МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Шторм 4 балла, очень высокие волны, порывы сильного юго-западного ветра, погода очень неблагоприятная для проведения поисков», — сказали РИА Новости в МЧС.

По данным спасателей, потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз «Герои Арсенала», по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По информации СК, на данный момент спасены трое членов экипажа.

К операции по спасению моряков также привлечен вертолет Минобороны РФ.

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