Житель Приангарья получил 5 лет тюрьмы за ДТП с тремя погибшими
Злоумышленника признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленника признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения.
Усольский городской суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть троих человек). Злоумышленник проведет в тюрьме 5 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В суде установлено, что ночное время 9 августа 2016 года мужчина, лишенный права управлять транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевозил пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. В районе поворота с трассы на поселок Белореченский он не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной, под управлением жителя
«Несмотря на то, что в ходе предварительного расследования Абаев оспаривал, что именно он управлял транспортным средством, его вина была подтверждена совокупностью представленных государственным обвинителем доказательств. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в
Приговор вступил в законную силу.