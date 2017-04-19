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11:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Приангарья получил 5 лет тюрьмы за ДТП с тремя погибшими

Злоумышленника признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Усольский городской суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть троих человек). Злоумышленник проведет в тюрьме 5 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

В суде установлено, что ночное время 9 августа 2016 года мужчина, лишенный права управлять транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевозил пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. В районе поворота с трассы на поселок Белореченский он не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной, под управлением жителя Усолье-Сибирского. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались трое пассажиров, еще одному пассажиру и водителю встречного автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения.

«Несмотря на то, что в ходе предварительного расследования Абаев оспаривал, что именно он управлял транспортным средством, его вина была подтверждена совокупностью представленных государственным обвинителем доказательств. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев», — отметили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

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