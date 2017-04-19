На Среднем Урале риелтор оставила клиента без квартиры
В Асбесте в полицию обратился местный житель, квартиру которого незаконно продала риелтор, похитив при этом 1,5 миллиона рублей.
В Асбесте в полицию обратился местный житель, квартиру которого незаконно продала риелтор, похитив при этом 1,5 миллиона рублей.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Риелтор оформила от имени клиента доверенность на совершение сделок. Она обещала содействие в приобретении трехкомнатной квартиры взамен двухкомнатной, которая была в собственности у мужчины. Женщина продала его квартиру и получила от него доплату в размере 120 тыс. руб., при этом не предоставив обещанную «трешку».
В полиции возбудили уголовное дело, теперь риелтору грозит до 10 лет лишения свободы. Стоит отметить, что в прошлом году злоумышленницу уже осудили за аналогичные преступления и приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы условно.