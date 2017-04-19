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11:45 (мск), источник: ТАСС

Красноярский предприниматель осужден за хищение денег родителей выпускников в Новосибирске

Бизнесмен обещал организовать выпускной бал в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Калининский районный суд Новосибирска приговорил к условному сроку генерального директора красноярского ООО «Рыжая собака» Михаила Егорова. Предприниматель похитил деньги родителей выпускников семи новосибирских школ, обещая организовать выпускной бал в МВК «Новосибирск Экспоцентр», сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Виновный осужден по статье “Присвоение или растрата” УК РФ к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Суд обязал Егорова в период испытательного срока в течение шести месяцев возместить ущерб потерпевшим в полном объеме», — сообщает ведомство.

Установлено, что с 23 октября 2015 года по 23 июня 2016 года Егоров — единственный учредитель и гендиректор зарегистрированного в Красноярске ООО ТО «Рыжая собака» — заключил договоры с родителями выпускников 7 школ Новосибирска и Новосибирской области. На собранные с них 709 тысяч рублей он обещал организовать и провести 24 июня 2016 года выпускной вечер «Главный выпускной бал 2016» в помещении МВК «Новосибирск Экспоцентр» в Новосибирске. Свои обязательства Егоров не выполнил, а деньги похитил.

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