Хабаровчанин чудом уцелел в аварии с большегрузной машиной
Шофер «Хино» решил развернуться на узкой дороге, после чего в большегруз влетел автофургон.
Шофер «Хино» решил развернуться на узкой дороге, после чего в большегруз влетел автофургон.
На автодороге Хабаровск — Ильинка во вторник вечером в опасное ДТП попал 25-летний водитель компактного автофургона — он врезался в большегрузную машину, сообщает портал «Губерния». Столкновение произошло неподалеку от въезда к корпусам бывшей птицефабрики.
Шофер «Хино» направлялся в Хабаровск и не доехал до городской черты
Если бы в кабине автофургона был еще хоть один человек, ДТП сразу бы попало в категорию тяжелых: шансов уцелеть у пассажира не было бы. Шофер «ТойоЭйса» отделался испугом. Не пострадал и водитель «Хино» — он находился на значительном расстоянии от места удара.