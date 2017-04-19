Хабаровчанин чудом уцелел в аварии с большегрузной машиной

На автодороге Хабаровск — Ильинка во вторник вечером в опасное ДТП попал 25-летний водитель компактного автофургона — он врезался в большегрузную машину, сообщает портал «Губерния». Столкновение произошло неподалеку от въезда к корпусам бывшей птицефабрики.

Шофер «Хино» направлялся в Хабаровск и не доехал до городской черты каких-то 500 метров. В это время ему позвонил работодатель и попросил приехать обратно. Развернуться на узкой трассе водитель «Хино» не мог, и ему пришлось искать подходящий съезд. Свернув на грунтовую площадку и описав по ней круг, арендатор грузовика подъехал к границе дороги и собрался выехать на нее с левым поворотом. Мужчина был уверен, что на шоссе никого нет. Автофургон «Тойота ТойоЭйс» попал в слепую зону.

Если бы в кабине автофургона был еще хоть один человек, ДТП сразу бы попало в категорию тяжелых: шансов уцелеть у пассажира не было бы. Шофер «ТойоЭйса» отделался испугом. Не пострадал и водитель «Хино» — он находился на значительном расстоянии от места удара.