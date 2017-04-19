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12:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани ищут очевидцев ДТП на Сибирском тракте

(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). В Казани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 29 сентября 2016 года на Сибирском тракте.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В 15.30 водитель автомобиля «Пежо», следуя по Сибирскому тракту со стороны ул. Попова в направлении ул. Пионерская, напротив дома № 11 по Сибирскому тракту совершил наезд на женщину. В результате ДТП пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Казани.

Отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта по Казанской зоне Главного следственного управления МВД по РТ просит откликнуться очевидцев происшествия по телефону (843) 533−38−66.

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