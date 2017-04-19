В Казани ищут очевидцев ДТП на Сибирском тракте
(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). В Казани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 29 сентября 2016 года на Сибирском тракте.
(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). В Казани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 29 сентября 2016 года на Сибирском тракте.
В 15.30 водитель автомобиля «Пежо», следуя по Сибирскому тракту со стороны ул. Попова в направлении ул. Пионерская, напротив дома № 11 по Сибирскому тракту совершил наезд на женщину. В результате ДТП пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, сообщает
Отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта по Казанской зоне Главного следственного управления МВД по РТ просит откликнуться очевидцев происшествия по телефону (843) 533−38−66.