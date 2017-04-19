Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Плохой начальник полезен для подчиненных
Экс-глава российского банка призналась в хищении 114 млрд рублей
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
«Превзойдет все бомбардировщики»: Минобороны РФ о стелсе ПАК ДА
СМИ стало известно, куда Киев сплавляет химоружие
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
11:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже мужчина провалился в яму на улице Хользунова

Горожанин был пьян.

Воронежец провалился в яму у дома № 2 на улице Хользунова около 22:00 вторника, 18 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. Спасатели достали нетрезвого 36-летнего мужчину. Горожанина госпитализировали, уточнили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Как рассказали в системе-112, в яме у воронежца не ловил телефон.

— Мужчина позвонил, но номер не определился. Телефон не ловил. Он мог связаться только с нами по единому номеру экстренных служб. Мы вызвали спасателей. Мужчина не мог точно сказать, у какого дома находится. Спасатели включили сирену, а воронежец говорил нам, где слышит звук. Мы держали его на линии, чтобы связь не прервалась, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» дежурный центра обработки вызовов 112 Екатерина Жданова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воронежском музее Крамского открылась выставка литорафий Ван Гога и Гогена
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признал вину
Российский боксер оспорил дисквалификацию за допинг
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь