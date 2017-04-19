В Воронеже мужчина провалился в яму на улице Хользунова

Воронежец провалился в яму у дома № 2 на улице Хользунова около 22:00 вторника, 18 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. Спасатели достали нетрезвого 36-летнего мужчину. Горожанина госпитализировали, уточнили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Как рассказали в системе-112, в яме у воронежца не ловил телефон.

— Мужчина позвонил, но номер не определился. Телефон не ловил. Он мог связаться только с нами по единому номеру экстренных служб. Мы вызвали спасателей. Мужчина не мог точно сказать, у какого дома находится. Спасатели включили сирену, а воронежец говорил нам, где слышит звук. Мы держали его на линии, чтобы связь не прервалась, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» дежурный центра обработки вызовов 112 Екатерина Жданова.