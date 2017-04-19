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11:04 (мск), источник: СуперОмск

Нефтяники заволокло густым паром из-за порыва трубопровода

Вечером в минувший вторник в соцсетях начали появляться фото и видео с улиц, которые заволокло паром.

«Нефтяники топит горячей водой», — сообщали пользователи.

Как отметили комментаторы, инцидент произошел во время плановой опрессовки труб. Так специалисты проверяют трубопровод на прочность, чтобы потом поменять трубы в нужных местах, отмечают участники обсуждения.

Пользователи отмечают также, что на большинстве улиц нет горячей воды. Выяснилось также, что об отключении воды жильцы могли узнать заранее из объявлений на подъездах, правда, видели их далеко не все. Горячую воду обещают включить 20 апреля.

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