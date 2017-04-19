Пациент напал с молотком на фельдшеров «скорой помощи» в Ростове
Пациент напал с молотком на медиков «скорой помощи» в Ростове 19 апреля.
Пациент напал с молотком на медиков «скорой помощи» в Ростове 19 апреля.
По информации из официальных источников, в 6.40 поступил вызов от родственников ростовчанина, состоящего на учете у психиатра.
Когда специализированная бригада прибыла на место, мужчина нанес молотком удар одному из фельдшеров. Другой медик получил резаную рану головы.
В настоящее время оба пострадавших доставлены в БСМП.
Напавший на фельдшеров ростовчанин также госпитализирован.