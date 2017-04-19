Пациент напал с молотком на фельдшеров «скорой помощи» в Ростове

По информации из официальных источников, в 6.40 поступил вызов от родственников ростовчанина, состоящего на учете у психиатра.

Когда специализированная бригада прибыла на место, мужчина нанес молотком удар одному из фельдшеров. Другой медик получил резаную рану головы.

В настоящее время оба пострадавших доставлены в БСМП.

Напавший на фельдшеров ростовчанин также госпитализирован.