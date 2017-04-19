Череда поджогов в районе Олимпийского парка в Сочи продолжается

Пострадавших при пожаре не оказалось, так как жильцы были расселены и здание пустовало, но местные жители уверены, что это был умышленный поджог.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Ликвидировали возгорание только к семи утра. В тушении были задействованы 18 человек и 4 единицы техники, сообщил заместитель начальника сочинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Золотоус.

За последнее время это не первый случай поджога. «Вести Сочи» сообщали, что предыдущий барак выгорел дотла 15 марта нынешнего года. А в прошлом году на улице Перелетной зафиксировано еще два пожара. Виновные в поджогах в настоящее время устанавливаются.