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11:23 (мск), источник: Вести Сочи

Череда поджогов в районе Олимпийского парка в Сочи продолжается

Утром 19 апреля сгорел еще один двухэтажный деревянный барак по адресу улица Перелетная, 7.

Источник: Вести Сочи

Пострадавших при пожаре не оказалось, так как жильцы были расселены и здание пустовало, но местные жители уверены, что это был умышленный поджог.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Ликвидировали возгорание только к семи утра. В тушении были задействованы 18 человек и 4 единицы техники, сообщил заместитель начальника сочинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Золотоус.

За последнее время это не первый случай поджога. «Вести Сочи» сообщали, что предыдущий барак выгорел дотла 15 марта нынешнего года. А в прошлом году на улице Перелетной зафиксировано еще два пожара. Виновные в поджогах в настоящее время устанавливаются.

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