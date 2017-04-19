Череда поджогов в районе Олимпийского парка в Сочи продолжается
Утром 19 апреля сгорел еще один двухэтажный деревянный барак по адресу улица Перелетная, 7.
Утром 19 апреля сгорел еще один двухэтажный деревянный барак по адресу улица Перелетная, 7.
Пострадавших при пожаре не оказалось, так как жильцы были расселены и здание пустовало, но местные жители уверены, что это был умышленный поджог.
Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Ликвидировали возгорание только к семи утра. В тушении были задействованы 18 человек и 4 единицы техники, сообщил заместитель начальника сочинского
За последнее время это не первый случай поджога. «Вести Сочи» сообщали, что предыдущий барак выгорел дотла 15 марта нынешнего года. А в прошлом году на улице Перелетной зафиксировано еще два пожара. Виновные в поджогах в настоящее время устанавливаются.