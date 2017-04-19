Обвиняемый в США в кибермошенничестве Роман Селезнев подписал признательные показания

Это письмо россиянин подписал в преддверии оглашения приговора в суде Сиэтла, назначенного на 21 апреля. Согласно документам суда, на которые ссылается агентство, обвинение требует для него 30 лет тюрьмы, несмотря на признательные показания.

«Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания… Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», — приводит «РИА Новости» текст письма Романа Селезнева.

Напомним, суд присяжных в Сиэтле признал сына депутата Госдумы Романа Селезнева виновным в кибермошенничестве. По версии прокуратуры США, Роман Селезнев взламывал защищенные компьютеры и крал персональную информацию пользователей. Ущерб от его деятельности оценивается в $170 млн.

Американские спецслужбы задержали Романа Селезнева летом 2014 года на Мальдивах с разрешения местных властей. Его отец, депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев, считает арест сына похищением. Такой же позиции придерживается и российский МИД.

Власти США отмечают, что уголовное дело на россиянина было заведено еще в 2011 году. Считается, что россиянин похитил почти 2 млн номеров кредиток. Его личная выгода от кибермошенничества составляет $17 млн. Сторона обвинения утверждает, что сын российского депутата скрывался под никнеймами nCuX и 2pac. Преступления, в которых обвиняют Романа Селезнева, произошли в период с 2007 по 2014 годы, однако впервые кибермошенник под ником nCuX появился в интернете 14 лет назад.