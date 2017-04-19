Адвокат Юревича ходатайствует о прекращении уголовного преследования его подзащитного за взятку

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал адвокат. Текст жалобы размещен на официальном сайте защитника.

Как уже сообщало агентство, следственный комитет заочно предъявил обвинение Михаилу Юревич в получении взяток и подстрекательстве к клевете. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении по части 6 статьи 290 УК РФ, части 4 статьи 33, ч.2 статьи 128.1 УК РФ вынесено следователями четвертого следственного управления ГСУ СК России.

Игорь Трунов в ходатайстве приводит собранные стороной защиты доказательства — показания свидетелей, которые, по его мнению, свидетельствуют о непричастности Юревича к получению взятки и делает вывод, что «следователь незаконно вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемого Юревича за совершение преступления, событие которое отсутствовало».

Адвокат просит прекратить уголовное преследование в отношении Юревича Михаила Валериевича по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).