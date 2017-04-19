Мопедист без шлема разбился насмерть в Темрюкском районе

Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. Авария произошла 18 апреля в пос. Стрелка Темрюкского района.

Молодой человек ехал по одной из улиц на своем мопеде Honda Dio. На нем не было соответствующей экипировки и шлема. Около 6 утра пилот совершал маневр перестроения. В процессе он наехал на дорожное ограждение, после чего протаранил припаркованный Volkswagen Transporter.

В результате мощного удара мопедист получил травмы, несовместимые с жизнью.



По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, молодой человек скончался на месте происшествия. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.