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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Крымские спасатели начали обследовать берег около места крушения сухогруза

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Крымские спасатели приступили к обследованию береговой линии в поисках пропавших членов экипажа в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники крымского главного управления МЧС осуществляют обследование береговой линии от Керчи до мыса Чауда», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на место ЧП направлены шесть водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и подводный аппарат «Фалькон». На месте крушения уже работают оперативные группы главного управления МЧС по Краснодарскому краю, Новороссийского и Темрюкского пожарно-спасательных гарнизонов.

Всего в поисково-спасательных работах задействовано 139 человек личного состава и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и три единицы техники.

Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз «Герои Арсенала», по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии.

По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, на данный момент спасены трое членов экипажа.

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