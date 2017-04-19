Крымские спасатели начали обследовать берег около места крушения сухогруза

«Сотрудники крымского главного управления МЧС осуществляют обследование береговой линии от Керчи до мыса Чауда», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на место ЧП направлены шесть водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и подводный аппарат «Фалькон». На месте крушения уже работают оперативные группы главного управления МЧС по Краснодарскому краю, Новороссийского и Темрюкского пожарно-спасательных гарнизонов.

Всего в поисково-спасательных работах задействовано 139 человек личного состава и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и три единицы техники.

Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз «Герои Арсенала», по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии.

По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, на данный момент спасены трое членов экипажа.