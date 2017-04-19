В Волгоградской области задержали семерых фальшивомонетчиков

С августа прошлого года по март 2017 года преступникам удалось сбыть на рынках и в заведениях общественного питания на территории Волгоградской и Самарской областей фальшивки на сумму более миллиона рублей. Купюры, по их словам, приобретали у неустановленных лиц.

Деятельность подозреваемых была пресечена при попытке сбыта 40 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей на одном из рынков Тольятти. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с самарскими полицейскими при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии задержаны семеро мужчин, сбывавших подделки.

В ходе обысков в местах жительства задержанных оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны, которыми пользовались фигуранты при совершении преступлений, и предметы верхней одежды, используемой при сбыте поддельных денег.

Некоторые из задержанных дали признательные показания. В настоящее время в отношении четверых обвиняемых избрана мера пресечения — заключение под стражу; одному — обязательство о явке, двое находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 8 лет лишения свободы.