Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Пхеньян показал, на что способен "комбайн смерти" – СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
"Я напрасно развелась с первым мужем": признание Сенчиной
Кудрявцева назвала Бузову "недоумением" - СМИ
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
15Роботы в Пальмире
11:55 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области задержали семерых фальшивомонетчиков

Среди них двое жителей Самарской области и пятеро волгоградцев.

С августа прошлого года по март 2017 года преступникам удалось сбыть на рынках и в заведениях общественного питания на территории Волгоградской и Самарской областей фальшивки на сумму более миллиона рублей. Купюры, по их словам, приобретали у неустановленных лиц.

Деятельность подозреваемых была пресечена при попытке сбыта 40 поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей на одном из рынков Тольятти. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с самарскими полицейскими при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии задержаны семеро мужчин, сбывавших подделки.

В ходе обысков в местах жительства задержанных оперативники обнаружили и изъяли мобильные телефоны, которыми пользовались фигуранты при совершении преступлений, и предметы верхней одежды, используемой при сбыте поддельных денег.

Некоторые из задержанных дали признательные показания. В настоящее время в отношении четверых обвиняемых избрана мера пресечения — заключение под стражу; одному — обязательство о явке, двое находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
Медведев пообещал серьезную борьбу на президентских выборах
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь