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11:59 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде «Фольксваген» сбил женщину на пешеходном переходе

В Калининграде под колёса автомобиля попала женщина. ДТП произошло в среду, 19 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил очевидец происшествия.

На проспекте Калинина «Фольксваген» сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила серьёзные травмы. Очевидцы оказали ей первую помощь до приезда медиков.

Подробности происшествия выясняются.

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