В Калининграде «Фольксваген» сбил женщину на пешеходном переходе
В Калининграде под колёса автомобиля попала женщина. ДТП произошло в среду, 19 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил очевидец происшествия.
В Калининграде под колёса автомобиля попала женщина. ДТП произошло в среду, 19 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил очевидец происшествия.
На проспекте Калинина «Фольксваген» сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила серьёзные травмы. Очевидцы оказали ей первую помощь до приезда медиков.
Подробности происшествия выясняются.