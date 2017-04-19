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11:13 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти директор УК, растративший деньги жильцов, взят под стражу

Суд изменил директору ООО УК «Серебряная молния» Гаику Ягутяну препятствовавшему рассмотрению уголовного дела меру пресечения.

В Тольятти, находившийся под домашним арестом директор ООО УК «Серебряная молния» Гаик Ягутян заключен под стражу, сообщает прокуратура Самарской области.

Рассмотрение уголовного дела в отношении директора ООО УК «Серебряная молния» Гаика Ягутяна, обвиняемого в не перечислении с 1 мая 2012 года по 9 февраля 2015 года ресурсоснабжающей организации ОАО «ТЕВИС» свыше 64 млн рублей, полученных от населения за поставленные коммунальные услуги, а использовании денег по своему усмотрению, началось еще в декабре 2016 года.

Находящийся под домашним арестом Ягутян, который к тому же обвиняется ещё и в незаконном приобретении и хранении кокаина, своим поведением препятствовал рассмотрению уголовного дела, что в свою очередь нарушало право потерпевшей стороны на доступ к правосудию.

В связи с тем, что ранее избранная мера пресечения перестала отвечать интересам уголовного судопроизводства, государственный обвинитель заявил ходатайство изменить Ягутяну домашний арест на содержание под стражей.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора. Ягутян был взят под стражу в зале суда.

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