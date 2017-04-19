Тольяттинец пытался украсть со своего предприятия 25 кг свинца

Подозреваемый в краже был задержан сотрудниками Росгвардии вечером на улице Ново-Заводской в Центральном районе города Тольятти.

Проезжая мимо проходной одного из предприятий, находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительно ведущего себя молодого человека. Увидев патрульный автомобиль он, резко поменял направление движения и попытался скрыться.

Сотрудники Росгвардии приняли решение выяснить причины такого поведения и остановили пешехода. Общаясь с ним, стражи правопорядка обратили внимание, что молодой человек пытается что-то скрыть под одеждой. На вопрос о том, что он прячет, тольяттинец не стал отпираться и рассказал, что при нем находятся два слитка свинца. Местный житель похитил слитки с предприятия, на котором трудится разнорабочим.