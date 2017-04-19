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11:59 (мск), источник: НИА Самара

Тольяттинец пытался украсть со своего предприятия 25 кг свинца

Во время личного досмотра сотрудники Росгвардии обнаружили у задержанного молодого человека два слитка металла.

Подозреваемый в краже был задержан сотрудниками Росгвардии вечером на улице Ново-Заводской в Центральном районе города Тольятти.

Проезжая мимо проходной одного из предприятий, находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительно ведущего себя молодого человека. Увидев патрульный автомобиль он, резко поменял направление движения и попытался скрыться.

Сотрудники Росгвардии приняли решение выяснить причины такого поведения и остановили пешехода. Общаясь с ним, стражи правопорядка обратили внимание, что молодой человек пытается что-то скрыть под одеждой. На вопрос о том, что он прячет, тольяттинец не стал отпираться и рассказал, что при нем находятся два слитка свинца. Местный житель похитил слитки с предприятия, на котором трудится разнорабочим.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанного прибывшим коллегам. Общий вес украденного свинца, который был изъят у подозреваемого, составил порядка 25 килограммов. Молодой человек 1997 года рождения планировал сдать свинец в пункт приема лома металлов. О краже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.

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