Тольяттинец пытался украсть со своего предприятия 25 кг свинца
Во время личного досмотра сотрудники Росгвардии обнаружили у задержанного молодого человека два слитка металла.
Во время личного досмотра сотрудники Росгвардии обнаружили у задержанного молодого человека два слитка металла.
Подозреваемый в краже был задержан сотрудниками Росгвардии вечером на улице
Проезжая мимо проходной одного из предприятий, находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительно ведущего себя молодого человека. Увидев патрульный автомобиль он, резко поменял направление движения и попытался скрыться.
Сотрудники Росгвардии приняли решение выяснить причины такого поведения и остановили пешехода. Общаясь с ним, стражи правопорядка обратили внимание, что молодой человек пытается
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия