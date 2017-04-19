Четыре человека доставлены в больницу в результате ДТП на трассе в Нижегородской области.

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 18 апреля в 05:00 на 198 км автодороги Владимир — Муром — Арзамас (Кулебакский район).

Согласно информации, 44-летний водитель иномарки Toyota не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки. Все находившиеся на момент аварии в автомашине были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести — тупой травмой живота, ушибом грудной клетки.

Всего за 18 апреля в Нижегородской области произошло 3 ДТП, в которых погибших не зарегистрировано, ранено 6 человек.

В Нижнем Новгороде произошло 1 ДТП, в котором пострадал один человек.