Крушение сухогруза: 11 человек остаются без вести пропавшими

Ранее представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщил, что к настоящему времени спасены три члена экипажа из 12.

На борту затонувшего сухогруза было девять украинцев — источник

«По нашей информации, спасен только один человек, остальные пока числятся как без вести пропавшие», — сказала РИА Новости Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что поиски осложняет шторм.

По ее словам, пока ни в воде, ни на берегу новых людей обнаружено не было.

Также известно, что группировка спасателей, занятых в поисково-спасательных работах после крушения сухогруза в Керченском проливе, увеличилась до 139 человек.

«На данный момент поднят один человек на танкер “Армада навигатор”. Работает воздушное судно МИ-8 Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС России, на его борту три спасателя. Также на место направлены подразделения ЮРЦ поискового отряда в составе 13 человек, из них два водолаза», — сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Он уточнил, что в поисково-спасательной операции задействован подводный аппарат «Фалькон-300».

Потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз «Герои Арсенала», по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было девять украинцев, двое россиян, один из которых капитан, и один гражданин Грузии.

По информации Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, на данный момент спасены трое членов экипажа.