Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Знаменитый радиоведущий скончался в Москве - СМИ
"Поставлена жирная точка": Киркоров о личном
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
11:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Ливень в Ростове-на-Дону учинил потоп в многоэтажках: видео

Ливень, который 18 апреля обрушился на Ростов-на-Дону, принёс много беды горожанам.

В частности, жители города-миллионника жалуются, что их квартиры затопило дождевой водой. Фотоснимки и видео горожане выкладывают в социальных сетях.

К примеру, ливень учинил потоп в подъезде на улице Содружества. Также пострадали квартиры жильцов.

«В трубе, по которой должна была стекать вода с крыши, обнаружили две бутылки, прикрытые кирпичом. Управляющая компания “Юг-ТТ” не сильно спешит решать проблему. Сток до конца так и не был очищен, с тревогой ждём новых дождей», — пишут жильцы дома.

Также затопило подъезд дома № 3 по улице Добровольского. Видеокадры с места ЧП появились в сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля донские спасатели предупредили о том, что регион накроет циклон. Так, временами до 21 апреля в городе пройдёт дождь, порывы ветра усилятся до 20 м/с. Из-за понижения температуры воздуха возможен гололед на дорогах, подтопления пониженных и прибрежных территорий, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы линий электропередачи, не исключено падение деревьев и конструкций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белоруссия бросается обвинениями, западные соседи негодуют
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь