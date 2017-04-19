Ливень в Ростове-на-Дону учинил потоп в многоэтажках: видео

В частности, жители города-миллионника жалуются, что их квартиры затопило дождевой водой. Фотоснимки и видео горожане выкладывают в социальных сетях.

К примеру, ливень учинил потоп в подъезде на улице Содружества. Также пострадали квартиры жильцов.

«В трубе, по которой должна была стекать вода с крыши, обнаружили две бутылки, прикрытые кирпичом. Управляющая компания “Юг-ТТ” не сильно спешит решать проблему. Сток до конца так и не был очищен, с тревогой ждём новых дождей», — пишут жильцы дома.

Также затопило подъезд дома № 3 по улице Добровольского. Видеокадры с места ЧП появились в сети.