Ливень в Ростове-на-Дону учинил потоп в многоэтажках: видео
Ливень, который 18 апреля обрушился на
Ливень, который 18 апреля обрушился на
В частности, жители
К примеру, ливень учинил потоп в подъезде на улице Содружества. Также пострадали квартиры жильцов.
«В трубе, по которой должна была стекать вода с крыши, обнаружили две бутылки, прикрытые кирпичом. Управляющая компания “Юг-ТТ” не сильно спешит решать проблему. Сток до конца так и не был очищен, с тревогой ждём новых дождей», — пишут жильцы дома.
Также затопило подъезд дома № 3 по улице Добровольского. Видеокадры с места ЧП появились в сети.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля донские спасатели предупредили о том, что регион накроет циклон. Так, временами до 21 апреля в городе пройдёт дождь, порывы ветра усилятся до 20 м/с.