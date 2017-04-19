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11:40 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем из-за крупной аварии на трассе образовался огромный затор в обе стороны

В Воронежской области, в районе посёлка Верхнее Турово (Курская трасса, 58 км от Воронежа) из-за аварии с участием нескольких легковых и грузовых машин образовалась огромная пробка.

ДТП, судя по всему, произошло в связи с погодными условиями — многие водители уже поменяли зимние шины на летние, а природа подкинула сюрприз. Особенно тяжело справляться водителям с неподходящей к климатическим условиям на спусках и подъёмах.

В районе села Верхнее Турово, как раз-таки, есть два таких места, и в обоих произошли столкновения машин. А так как дорога на этом участке узкая, объехать место происшествия практически нереально.

«Вести-Воронеж» рекомендуют воздержаться в ближайшие от поездок на автомобилях, которые оснащены летней резиной. Это чревато серьёзными авариями с непредсказуемыми последствиями.

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