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11:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Директор нижегородской ДУК предстанет перед судом за растрату

Директор домоуправляющией компании (ДУК) из Нижегородской области предстанет перед судом за растрату. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 19 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что директор домоуправляющией компании из г. о. Выкса ранее был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, который он обязан оплатить из личных средств. Однако мужчина для этого использовал денежные средства ДУКа. Таким образом, по версии следствия, директор нанес ущерб компании в размере 120 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело по обвинению директора в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) поступило в суд для рассмотрения по существу.

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