Директор нижегородской ДУК предстанет перед судом за растрату
Директор домоуправляющией компании (ДУК) из Нижегородской области предстанет перед судом за растрату. Об этом сообщает объединенная
Директор домоуправляющией компании (ДУК) из Нижегородской области предстанет перед судом за растрату. Об этом сообщает объединенная
Следователи полагают, что директор домоуправляющией компании из г. о. Выкса ранее был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, который он обязан оплатить из личных средств. Однако мужчина для этого использовал денежные средства ДУКа. Таким образом, по версии следствия, директор нанес ущерб компании в размере 120 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело по обвинению директора в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) поступило в суд для рассмотрения по существу.