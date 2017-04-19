Директор нижегородской ДУК предстанет перед судом за растрату

Следователи полагают, что директор домоуправляющией компании из г. о. Выкса ранее был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, который он обязан оплатить из личных средств. Однако мужчина для этого использовал денежные средства ДУКа. Таким образом, по версии следствия, директор нанес ущерб компании в размере 120 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело по обвинению директора в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) поступило в суд для рассмотрения по существу.