Крушение в шторм: сухогруз с зерном затонул в Черном море

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сухогруз «Герои Арсенала», шедший в Турцию с грузом зерна, потерпел крушение в ночь на среду в акватории Черного моря у Керченского пролива: по последним данным МЧС, спасен один член экипажа, еще 11 числятся пропавшими без вести, идут поиски моряков. Крушение в шторм Сухогруз пропал с радаров в трехбалльный шторм в Черном море у Керченской переправы. По данным краснодарских спасателей, ЧП произошло в 15 милях от населенного пункта Тамань примерно в 4 утра. Поисками сухогруза занялись 127 спасателей, 16 единиц техники и восемь плавсредств.

К месту крушения прибыло специализированное спасательное судно “Спасатель Демидов”, оно возглавило спасательные работы на месте крушения. Спланирована работа авиации ЮРЦ МЧС России. Применение авиации будет осуществляться по погодным условиям Никита Гавриляк представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Он уточнил, что организована работа оперативного штаба. Крымские спасатели заявили, что сигнал SOS от судна «Герои Арсенала», шедшего под флагом Панамы, приняли пограничники и передали информацию в крымское управление МЧС. По предварительной информации, на борту находилось 12 членов экипажа. В район спасательной операции немедленно были направлены суда «Епископ», «Армада Навигатор», «Барнет», «Айгас», «Аэлос». Поиски сразу осложнили сильный юго-западный ветер скоростью 20 метров в секунду и высокие волны. Зерно в Турцию По предварительной информации, потерпевший крушение сухогруз следовал из Ростовской области в Турцию с грузом зерна. «Судно “Герои Арсенала”: длина габаритная — 113,87 метров; ширина габаритная — 13,19 метра, порт приписки Херсон. По предварительной информации, следовал из города Азов в Турцию с грузом зерна. … Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100 метров», — информировало ГУ МЧС по Крыму. Оказалось, что оператором сухогруза является турецкая компания.

Судно “Герои Арсенала” — наше. Мы выясняем обстоятельства случившегося, и сейчас проходит совещание по данному вопросу представитель турецкой компании

Других подробностей она не сообщила. Спасенные Данные о числе спасенных моряков разнятся. Сначала источник в региональных экстренных службах сообщил, что при крушении сухогруза пропали семь членов экипажа, пятерых удалось спасти. Затем ГУ МЧС по Крыму заявило, что спасен и поднят из воды только один моряк, еще четверых моряков в спасательных жилетах готовятся взять на борт спасательного судна, однако об их состоянии не было ничего известно. «Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7−8 градусов», — уточнял представитель спасательного ведомства. Моряку, получившему сильное переохлаждение, оказали медицинскую помощь и должны доставить в больницу Керчи.

Росморречфлот официально заявил только об одном спасенном. Остальные 11 числятся пропавшими без вести.

По данным Росморречфлота, спасен моторист, гражданин Украины, который попал на борт подошедшего к месту аварии танкера «Волганефть-18». Позже представитель управления МЧС по Крыму Елизавета Мирошниченко подтвердила эту информацию. «По нашей информации, спасен только один человек, остальные пока числятся как без вести пропавшие», — сказала РИА Новости Мирошниченко, уточнив, что пока ни в воде, ни на берегу людей не обнаружено. Экипаж из трех стран На потерпевшем крушение сухогрузе находился экипаж из граждан трех стран: России, Грузии и Украины. Данные о числе моряков с российским гражданством также разнятся. МЧС сначала сообщало, что, по предварительным данным, на судне восемь россиян, три украинца и один гражданин Грузии. Власти Кубани заявили о девяти россиянах на борту потерпевшего крушение судна. Затем источник сообщил РИА Новости, что на борту сухогруза было девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии. Позже эту информацию официально подтвердил Росморречфлот.

На борту потерпевшего крушение в акватории Черного моря сухогруза находились 12 членов экипажа, в том числе двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии представитель Росморречфлота

Такие же данные обнародовал и СК РФ. Консул Украины в Ростове-на-Дону подтвердил, что на борту затонувшего в Черном море сухогруза было девять украинцев. Поиски продолжаются, началось расследование По факту крушения сухогруза Следственный комитет России возбудил уголовное дело и начал расследование. «Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта”)», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам с потерпевшего крушение сухогруза.

«Пострадавшим в результате крушения членам экипажа оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Моряков готовы принять в Центральной районной больнице Темрюкского района. При необходимости будет оказана и высокотехнологичная медпомощь в краевом центре», — говорится в сообщении администрации Краснодарского края со ссылкой на главу Кубани. Искать экипаж сухогруза сейчас мешают высокие волны и сильный ветер.

Шторм 4 балла, очень высокие волны, порывы сильного юго-западного ветра, погода очень неблагоприятная для проведения поисков крымское управление МЧС