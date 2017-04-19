В Карталах эвакуировали поликлинику из-за сумки возле регистратуры

В Карталах сегодня, 19 апреля, эвакуировали железнодорожную поликлинику — «виновницей» переполоха стала сумка, забытая у регистратуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступе» со ссылкой на местные СМИ.

Как уточняет газета «Карталинская новь», сигнал пожарной тревоги прозвучал в поликлинике около 9 часов утра — люди обратили внимание на оставленную возле регистратуры сумку. По сигналу посетители и сотрудники медучреждений — в здании располагаются ведомственная и детская поликлиники — покинули здание. Эвакуация происходила без паники.

«Одновременно информация об оставленной сумке была передана всем соответствующим службам. Буквально через несколько минут прибыли спецтехника МЧС, полиция, ФСБ. Здание было оцеплено», — пишет газета.

На выяснение всех обстоятельств ушло несколько минут. Хозяин сумки, а им оказался забывчивый пенсионер, нашелся быстро. Мужчина оставил сумку, отправляясь на прием к стоматологу. В настоящее время с ним беседуют дознаватели линейного отдела полиции.