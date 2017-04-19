Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Плохой начальник полезен для подчиненных
Политолог: власти РФ не удастся «отмахнуться» от протеста молодых
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Жена рассказала о результатах анализа Караченцова на рак
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Росприроднадзор по РТ: Массовый мор рыбы в Займище вызван природным фактором

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Недостаток кислорода в маловодной части водоема в Займище стал причиной массового мора рыбы. Об этом «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт отдела надзора за водными и земельными ресурсами Управления Росприроднадзора по РТ Светлана Уразманова.

Источник: ИА Татар-информ

«Результат недостатка кислорода в маловодной части водоема связан с пониженным зимним подпорным уровнем Куйбышевского водохранилища. Учитывая, что нормальный уровень соответствует 53 метрам, на момент выезда этот показатель был на отметке 51,47 м. Таким образом, при промерзании поверхности водоема произошел массовый замор рыбы. Это природное явление, и в связи с отсутствием человеческого фактора установление нарушителей не представляется возможным. В период половодья подобные случаи замора не ожидаются», — отметила Светлана Уразманова.

Напомним, сообщение о массовом заморе рыбы в районе Займища поступило к экологам от местных жителей 10 апреля. В ходе рейда инспекторы обнаружили массовое скопление мертвой рыбы на берегу водоема.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Марат Ахметов заявил о необходимости усилить работу по кредитованию малого хозяйствования
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
ОЗХО подтвердила использование зарина или его аналога в Идлибе
Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признал вину
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
В России нашли законную замену мельдонию
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь