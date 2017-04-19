Росприроднадзор по РТ: Массовый мор рыбы в Займище вызван природным фактором

«Результат недостатка кислорода в маловодной части водоема связан с пониженным зимним подпорным уровнем Куйбышевского водохранилища. Учитывая, что нормальный уровень соответствует 53 метрам, на момент выезда этот показатель был на отметке 51,47 м. Таким образом, при промерзании поверхности водоема произошел массовый замор рыбы. Это природное явление, и в связи с отсутствием человеческого фактора установление нарушителей не представляется возможным. В период половодья подобные случаи замора не ожидаются», — отметила Светлана Уразманова.

Напомним, сообщение о массовом заморе рыбы в районе Займища поступило к экологам от местных жителей 10 апреля. В ходе рейда инспекторы обнаружили массовое скопление мертвой рыбы на берегу водоема.