МВД проверяет законность получения российского гражданства Азимовым
Уроженца Киргизии Азимова подозревают в организации теракта в метро
Уроженца Киргизии Азимова подозревают в организации теракта в метро
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. МВД проверяет, законно ли Аброр Азимов, подозреваемый в организации теракта в Петербурге, получил российское гражданство.
Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Аброр Азимов переехал из Киргизии в Россию в 18-летнем возрасте в 2008 году, сообщает киргизское информагентство «24.kg» со ссылкой на его родственников.
«Он уехал в Россию вместе с отцом в 2008 году, а гражданство сменил (на российское — ред.) в 2013-м, написав соответствующее прошение на имя президента Алмазбека Атамбаева. Его отец — гражданин России, а мать — гражданка Киргизстана», — сообщает агентство.
Азимова удалось задержать 17 апреля в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он «осуществил подготовку
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого