МВД проверяет законность получения российского гражданства Азимовым

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. МВД проверяет, законно ли Аброр Азимов, подозреваемый в организации теракта в Петербурге, получил российское гражданство.

Подозреваемый в организации теракта в Петербурге Аброр Азимов переехал из Киргизии в Россию в 18-летнем возрасте в 2008 году, сообщает киргизское информагентство «24.kg» со ссылкой на его родственников.

«Он уехал в Россию вместе с отцом в 2008 году, а гражданство сменил (на российское — ред.) в 2013-м, написав соответствующее прошение на имя президента Алмазбека Атамбаева. Его отец — гражданин России, а мать — гражданка Киргизстана», — сообщает агентство.

Азимова удалось задержать 17 апреля в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, именно он «осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова».