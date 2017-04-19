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12:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жительница Ангарска отдала мошенникам 920 тысяч рублей

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Жительница Ангарска в течение 10 дней несколько раз перечисляла злоумышленникам деньги в надежде получить, по словам мошенников, компенсацию в размере 1,2 млн рублей за приобретенные некачественные медицинские препараты. В общей сложности 47-летняя женщина отдала аферистам 920 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Обратившаяся в полицию 47-летняя женщина рассказала, что несколько лет она принимала в качестве добавки, лечебный гриб, покупая его дистанционно. 5 апреля ей позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником центрального банка объяснила, что препарат, который выписывала дама, является контрафактным продуктом и опасен для здоровья. Звонившая добавила, что уже якобы есть случаи летального исхода, связанные с его приемом, и в связи с чем жительнице полагается компенсация за причиненный вред здоровью. Однако для получения компенсации, составляющей 1,2 млн рублей, ей необходимо оплатить страховку.

Женщина, которая, действительно, после приема лечебного гриба чувствовала себя неважно, поверила звонившей и перечислила деньги на указанный счет. Но на этом мошенники не остановились. В следующий раз они попросили перечислить деньги за аренду банковской ячейки. Потом за пересылку денег и так далее. В общей сложности жертва отправила злоумышленникам 920 тысяч рублей. Чтобы рассчитаться с выплатами, в надежде на компенсацию, женщина оформила на себя и супруга несколько кредитов, — отметили в ведомстве.

Полиция Ангарска напоминает, сохраняйте бдительность и не доверяйте незнакомцам, сулящим быструю и значительную прибыль.

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