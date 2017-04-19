Парикмахеру-радикалу не дали взорвать мечеть в Новосибирске

Мужской парикмахер Евгений Ряполов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он не скрывает, что до 19 лет был активным членом правого радикального движения, общался с нацистами, скинхедами и последователями Ку-клукс-клана. Однако затем якобы повзрослел и сейчас называет себя скромным националистом.

Евгений Ряполов — единственный ребенок в семье. Родители — крупные бизнесмены, занимаются торговлей женским нижним бельем. Парень явно начитан, живет в квартире один, работает мастером в элитном барбершопе и, судя по всему, свободного времени — вагон. Ранее мечтал стать актером и даже учился в театральном институте. Подрабатывал «подсадной уткой» в общественном движении «Алко-стоп». 17-летнего Ряполова просили купить в магазине крепкий алкоголь, а затем туда врывались крепкие «общественники» и начинали запугивать продавцов. Затем Ряполов стал активистом радикального движения «РосПритон», члены которого искали нелегальные места проживания гастарбайтеров в Новосибирске и якобы сдавали адреса органам правопорядка. Но это только в том случае, если гастарбайтеры отказывались платить.

На сегодня за плечами у 21-летнего Евгения Ряполова уже две судимости. Правда, в обоих случаях он отделался условным сроком и, скорее всего, получил их, пытаясь заработать авторитет у своих друзей-радикалов. Был осужден за умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести по мотивам идеологической и национальной ненависти, о чем сейчас не жалеет. Затем избил во дворе 17-летнего подростка, которого сегодня привел в суд, уверяя, что «примирился» с потерпевшим и даже стал ему другом. Хлипкий паренек с серьгой в ухе вежливо поддакивал.

В суде Ряполов всячески уверял, что полностью изменился, повзрослел и даже просился в армию, но его не взяли по причине астмы. Все обвинения в хранении взрывчатых веществ он опровергает, уверяя, что селитру, гексоген и взрыватели ему подбросили коварные и мстительные сотрудники ФСБ. По словам молодого человека, в марте прошлого года он пришел на рок-концерт в один из ночных клубов. Примечательно, что в тот вечер на сцене играли только радикально-настроенные музыканты, которые пропагандируют «чистую белую расу» и тому подобное. В разгар веселья в ночной клуб ворвался спецназ ФСБ, который легко положил всех присутствующих на пол. Евгения Ряполова и еще нескольких задержали. По словам самого парикмахера, только за то, что громче всех возмущался и требовал соблюдения прав человека. Евгения бросили в машину, где успокоили по спине шокером, а затем отпустили. Образованный парикмахер пришел в Следственный комитет и написал жалобу на сотрудников ФСБ, подтвердив незаконное применение силы медицинской справкой.

1 апреля в квартиру Евгения Ряполова пришли оперативники с обыском. На полке над компьютером нашли боевой патрон для автомата Калашникова, а под ванной бутылку с селитрой, почти 200 граммов гексогена и несколько взрывателей. Сегодня в суде Ряполов заявил, что все это ему подбросили, и он не признает своей вины.

— Когда меня допрашивали, то заставляли подписать справку о «содействии», — говорит Евгений Ряполов. — Уверяли, что в противном случае докажут, что я планировал взорвать мечеть, здание областного УФСБ и даже оперный театр. Я отказался содействовать ФСБ, и сегодняшний судебный процесс — тому результат.