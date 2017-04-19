В Омске неизвестные заминировали автомобиль при помощи гранаты

Хозяева машины обратились в полицию, сейчас специалисты пытаются обезвредить гранату.

«Только что друг стал свидетелем данного события. В районе адреса Рокоссовского 28, садясь в свой автомобиль обнаружил на колесе тросик намотанный на диске. Посмотрев, куда ведет трос, он увидел следующее: за колесом на стойке лежит граната, а трос привязан к ее чеке. Учебная или нет, никто пока сказать не может. Рядом есть магазин и детская площадка, вызвали сулжбы, ожидаем», — сообщает очевидец событий Стас Малый.