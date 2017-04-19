В Башкирии на трассе перевернулась фура

Днем 19 апреля на трассе в Башкирии, неподалеку от Мелеуза, перевернулся грузовик. Машина перегородила одну полосу.

Судя по фото, серьезных повреждений у авто нет. Но вот без пострадавших не обошлось.

— Водитель цел, но его пассажиру, экспедитору, досталось: голову ушиб и нога разодрана, — рассказал свидетель происшествия. Фото он опубликовал в группе БашДТП.