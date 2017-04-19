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12:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе перевернулась фура

Серьезно пострадал пассажир.

Днем 19 апреля на трассе в Башкирии, неподалеку от Мелеуза, перевернулся грузовик. Машина перегородила одну полосу.

Судя по фото, серьезных повреждений у авто нет. Но вот без пострадавших не обошлось.

— Водитель цел, но его пассажиру, экспедитору, досталось: голову ушиб и нога разодрана, — рассказал свидетель происшествия. Фото он опубликовал в группе БашДТП.

Что стало причиной аварии — неизвестно: ведь машина опрокинулась практически на ровном месте. В этом предстоит разобраться дорожным полицейским.

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