В Башкирии на трассе перевернулась фура
Серьезно пострадал пассажир.
Серьезно пострадал пассажир.
Днем 19 апреля на трассе в Башкирии, неподалеку от Мелеуза, перевернулся грузовик. Машина перегородила одну полосу.
Судя по фото, серьезных повреждений у авто нет. Но вот без пострадавших не обошлось.
— Водитель цел, но его пассажиру, экспедитору, досталось: голову ушиб и нога разодрана, — рассказал свидетель происшествия. Фото он опубликовал в группе БашДТП.
Что стало причиной аварии — неизвестно: ведь машина опрокинулась практически на ровном месте. В этом предстоит разобраться дорожным полицейским.