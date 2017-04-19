Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
19 машин для единоросса: назван депутат с крупнейшим автопарком
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
КНДР превратила советский танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
СМИ стало известно, куда Киев сплавляет химоружие
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: 66-летняя Сенчина призналась, за что не может себя простить
Кудрявцева сильно раскритиковала Бузову - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
22Цвет нации
14«Дарю тебе звезду»
13:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело завели по факту убийства мужчины в Куйбышевском районе

Уголовное дело возбуждено по факту убийства 36-летнего мужчины в Куйбышевском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело завели по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, тело потерпевшего с огнестрельным ранением головы было обнаружено 18 апреля на водительском сидении автомобиля ГАЗ-2217 на территории карьера, расположенного у автодороги по направлению к селу Новиковка Куйбышевского района.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Две женщины скончались после поминок в Волгограде
Медведев в Госдуме прокомментировал расследование Навального
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь