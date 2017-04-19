Дело завели по факту убийства мужчины в Куйбышевском районе

Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело завели по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, тело потерпевшего с огнестрельным ранением головы было обнаружено 18 апреля на водительском сидении автомобиля ГАЗ-2217 на территории карьера, расположенного у автодороги по направлению к селу Новиковка Куйбышевского района.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз.