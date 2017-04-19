На суше зона поисков моряков с затонувшего сухогруза «Герои Арсенала» составляет 30 км — МЧС

Об этом сообщил помощник начальника Главного управления МЧС России по РК Владимир Иванов.

«Проводится поисковая работа и по суше. Она проводится от села Яковенково до мыса Чауда. Это порядка практически 30 км. Главная задача — обнаружение людей и оказание им помощи. Судно пропало примерно в 14 милях от берега, что составляет примерно 25 км. Ориентировочная глубина — около 100 метров», — рассказал Иванов на видео, представленным Главком МЧС.

В настоящее время, по его словам, проводится активная фаза поисково-спасательной операции. На базе Главка МЧС создан оперативный штаб, работает телефон «горячей линии»: (3652) 55−09−07.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По факту крушения судна возбуждено уголовное дело.