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15:59 (мск), источник: АиФ Калининград

Нетрезвая автоледи устроила аварию на дороге Долгоруково — Каменка

Вечером 18 апреля нетрезвая автоледи устроила аварию на дороге Долгоруково — Каменка. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Мицубиси Спейс Вагон», которым управляла 50-летняя женщина, влетел в придорожное дерево. Автоледи, будучи нетрезвой, не справилась с управлением.

Ей помощь медиков не потребовалась, но ее 33-летний пассажир иномарки госпитализирован.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в 10:50 на улице 9 Апреля в городе Калининграде. Водитель автомобиля «БМВ» наехал на 67-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчину доставили в больницу.

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