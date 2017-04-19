Нетрезвая автоледи устроила аварию на дороге Долгоруково — Каменка
Вечером 18 апреля нетрезвая автоледи устроила аварию на дороге Долгоруково — Каменка. Подробности сообщили в
Вечером 18 апреля нетрезвая автоледи устроила аварию на дороге Долгоруково — Каменка. Подробности сообщили в
«Мицубиси Спейс Вагон», которым управляла 50-летняя женщина, влетел в придорожное дерево. Автоледи, будучи нетрезвой, не справилась с управлением.
Ей помощь медиков не потребовалась, но ее 33-летний пассажир иномарки госпитализирован.
Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в 10:50 на улице 9 Апреля в городе Калининграде. Водитель автомобиля «БМВ» наехал на 67-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчину доставили в больницу.