В Волгоградской области мужчина украл у знакомой ключ от магазина и похитил деньги

По словам мужчины, ночью в принадлежащую ему торговую точку проник неизвестный и похитил выручку в сумме 26 тысяч рублей.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские оперативно задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 27-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что вечером накануне кражи задержанный выпивал спиртное в компании с девушкой, работавшей продавцом этого магазина. Вечером продавец закрыла магазин и вместе с приятелем они продолжили застолье в ее квартире. Когда девушка прилично захмелела, мужчина вытащил ключи у нее из кармана и вернулся в магазин, где похитил деньги.

После задержания мужчина вину свою признал, отдал часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимально наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы.