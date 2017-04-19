Администраторов стройфирмы задержали по подозрению в мошенничестве

По данным следствия, они присвоили больше 50 тысяч евро из иностранного благотворительного фонда.

В 2011 году итальянский фонд подрядил фирму для строительства в Хынчештах детского реабилитационного центра. Подрядчики составили смету на 230 тысяч евро, хотя реальная стоимость работ была меньше 180-ти тысяч. Завершить стройку должны были к августу 2013, но этого не сделали под предлогом нехватки денег. После этого заказчик обратился в прокуратуру.

Грозит подозреваемым до 15 лет тюрьмы.