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13:57 (мск), источник: Publika.md

Администраторов стройфирмы задержали по подозрению в мошенничестве

Администраторов строительной фирмы из Хынчешт — отца и сына — задержали на 30 суток по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: AP 2017

По данным следствия, они присвоили больше 50 тысяч евро из иностранного благотворительного фонда.

В 2011 году итальянский фонд подрядил фирму для строительства в Хынчештах детского реабилитационного центра. Подрядчики составили смету на 230 тысяч евро, хотя реальная стоимость работ была меньше 180-ти тысяч. Завершить стройку должны были к августу 2013, но этого не сделали под предлогом нехватки денег. После этого заказчик обратился в прокуратуру.

Грозит подозреваемым до 15 лет тюрьмы.

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