Найдены тела двух погибших с затонувшего в Черном море сухогруза

«В настоящее время есть подтвержденная информация об обнаружении двух тел погибших моряков. Поиски остальных членов экипажа продолжаются», — сообщил собеседник агентства. Всего на борту затонувшего судна находилось 12 человек.

В среду около 3:30 по московскому времени в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива потерпел крушение и затонул сухогруз «Герои Арсенала». По информации «Росморречфлота», причиной морской катастрофы стал шторм, из-за которого сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул.

Как сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в ходе спасательных работ на борт танкера «Адмирал Навигатор» был поднят один спасенный человек.

Сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).

По факту крушения возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).