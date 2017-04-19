Депутата, обманувшего вдову ветерана ВОВ на 1 млн, осудят на Южном Урале
Мужчина предложил пенсионерке помощь в приобретении жилья и похитил ее деньги.
Мужчина предложил пенсионерке помощь в приобретении жилья и похитил ее деньги.
В Челябинской области осудят депутата, который обманул вдову ветерана Великой Отечественной войны, — злоумышленник предложил пожилой даме помощь в приобретении жилья и присвоил деньги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По версии следствия, в 2015 году 89-летняя жительница села в Уйском районе получила право на субсидию в размере 1 млн рублей для покупки жилья как вдова ветерана Великой Отечественной войны.
Депутат Ларинского сельского поселения Василий Выдрин предложил пенсионерке помощь в покупке жилья, и пострадавшая составила на него доверенность, по которой он купил квартиру в селе Уйское.
Узнав, что квартира находится на пятом этаже в доме без лифта, пенсионерка отказалась в ней проживать, так как не в состоянии подниматься и спускаться по лестницам. Тогда Выдрин продал квартиру, а полученные деньги израсходовал на собственные нужды.
Депутат обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На имущество депутата — автомобиль и земельный участок наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в Уйский районный суд для рассмотрения по существу.