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13:09 (мск), источник: dostup1.ru

Депутата, обманувшего вдову ветерана ВОВ на 1 млн, осудят на Южном Урале

Мужчина предложил пенсионерке помощь в приобретении жилья и похитил ее деньги.

В Челябинской области осудят депутата, который обманул вдову ветерана Великой Отечественной войны, — злоумышленник предложил пожилой даме помощь в приобретении жилья и присвоил деньги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2015 году 89-летняя жительница села в Уйском районе получила право на субсидию в размере 1 млн рублей для покупки жилья как вдова ветерана Великой Отечественной войны.

Депутат Ларинского сельского поселения Василий Выдрин предложил пенсионерке помощь в покупке жилья, и пострадавшая составила на него доверенность, по которой он купил квартиру в селе Уйское.

Узнав, что квартира находится на пятом этаже в доме без лифта, пенсионерка отказалась в ней проживать, так как не в состоянии подниматься и спускаться по лестницам. Тогда Выдрин продал квартиру, а полученные деньги израсходовал на собственные нужды.

Депутат обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На имущество депутата — автомобиль и земельный участок наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в Уйский районный суд для рассмотрения по существу.

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