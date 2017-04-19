В Волгограде грабят больше на неосвещенных улицах

Выступая на заседании гордумы, полковник полиции подчеркнул, что оперативная обстановка в городе-герое полностью находится под контролем. Не допущено особо опасных проявлений преступности.

В 2016 году на 10,8 процента произошло общее снижение количества преступлений в общественных местах. Благодаря активной профилактической работе, всё больше волгоградцев не поддаются на удочку мошенников. Активизировалась борьба против коррупционных проявлений.

Наша полиция находится на первых строчках рейтинга по раскрываемости преступлений. Если у наших соседей в Воронеже процент раскрываемости составляет 26,2 процента, в Ростове-на-Дону — 38 процентов, то в Волгограде раскрываются 44 процента преступлений.

Волгоград лидирует среди городов-миллионников по раскрываемости особо тяжких преступлений — у нас раскрываются 55,2 процента опаснейших преступлений.

Андрей Сицский проинформировал депутатов, что несмотря на общую благоприятную картину снижения преступлений по кражам и грабежам, они все же имеют место быть. Причем, больше всего таких преступлений происходит в неосвещенных местах города. И призвал активнее внедрять программу «Светлый город», предусматривающую проведение освещения на улицы и в переулки.