В Волгограде грабят больше на неосвещенных улицах
Начальник управления МВД России по Волгограду Андрей Сицский отчитался о работе своего ведомства.
Начальник управления МВД России по Волгограду Андрей Сицский отчитался о работе своего ведомства.
Выступая на заседании гордумы, полковник полиции подчеркнул, что оперативная обстановка в
В 2016 году на 10,8 процента произошло общее снижение количества преступлений в общественных местах. Благодаря активной профилактической работе, всё больше волгоградцев не поддаются на удочку мошенников. Активизировалась борьба против коррупционных проявлений.
Наша полиция находится на первых строчках рейтинга по раскрываемости преступлений. Если у наших соседей в Воронеже процент раскрываемости составляет 26,2 процента, в
Волгоград лидирует среди
Андрей Сицский проинформировал депутатов, что несмотря на общую благоприятную картину снижения преступлений по кражам и грабежам, они все же имеют место быть. Причем, больше всего таких преступлений происходит в неосвещенных местах города. И призвал активнее внедрять программу «Светлый город», предусматривающую проведение освещения на улицы и в переулки.