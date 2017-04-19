Суд обязал стоматологию выплатить нижегородцу 48 тысяч рублей за некачественный зубной протез

Суд установил, что ответчик — стоматологическая клиника, ранее два раза по просьбе мужчины из г. Бор изготавливала зубные протезы, которые ему не подходили. Между тем, он оплатил услуги стоматологии, но в течение 1,5 лет так и не получил от клиники качественного протезирования.

В апреле 2016 года истец направил клинике претензию, но ответа не получил, в связи с чем обратился в Борский городской суд за защитой своих прав. Истец просил суд взыскать со стоматологической клиники деньги, которые он затратил на протезирование (128 тысяч рублей), 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходы по оплате юридических услуг в размере 2 тысячи рублей.