Суд обязал стоматологию выплатить нижегородцу 48 тысяч рублей за некачественный зубной протез
Суд обязал стоматологическую клинику выплатить жителю Нижегородской области 48 тысяч рублей за некачественный зубной протез. Об этом сообщает объединенная
Суд обязал стоматологическую клинику выплатить жителю Нижегородской области 48 тысяч рублей за некачественный зубной протез. Об этом сообщает объединенная
Суд установил, что ответчик — стоматологическая клиника, ранее два раза по просьбе мужчины из г. Бор изготавливала зубные протезы, которые ему не подходили. Между тем, он оплатил услуги стоматологии, но в течение 1,5 лет так и не получил от клиники качественного протезирования.
В апреле 2016 года истец направил клинике претензию, но ответа не получил, в связи с чем обратился в Борский городской суд за защитой своих прав. Истец просил суд взыскать со стоматологической клиники деньги, которые он затратил на протезирование (128 тысяч рублей), 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходы по оплате юридических услуг в размере 2 тысячи рублей.
Однако суд принял решение взыскать с клиники лишь сумму, которую истец затратил на установку имплантов — 48 тысяч рублей. Размер морального вреда суд снизил в десять раз от запрашиваемой суммы (до 10 тысяч рублей). В остальной части иска о взыскании сумм по протезированию зубов истцу отказано