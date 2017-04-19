На месте крушения сухогруза в Черном море найдены тела трех погибших

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тела трех погибших моряков нашли в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поискам мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер.

Сухогруз, следовавший в грузом зерна из порта Азов в Турцию, потерпел крушение в ночь на среду. На борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, удалось спасти трех членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на водном транспорте, повлекшем смерть двух или более лиц.