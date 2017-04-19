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13:11 (мск), источник: VLADNEWS

Серьезная авария произошла во Владивостоке

Подробности устанавливаются.

Сегодня, 19, апреля во Владивостоке произошло серьёзное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Трансурановое происшествие произошло в районе улицы Народный проспект, 29. По предварительным данный, автомобиль такси выезжал с прилегающей территории и не пропустил иномарку, которая двигалась в сторону кольца 3-у Рабочей, в результате чего произошло столкновение. На данном участке дороги движение затруднено.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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