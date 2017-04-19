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17:27 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре задержали похитителей автомобильных номеров

Молодые люди демонтировали номера с 13 припаркованных машин.

Источник: Югополис

В Краснодаре, при патрулировании улицы Калинина, полицейские заметили, как двое молодых людей снимают с припаркованной иномарки государственные регистрационные знаки. При виде правоохранителей подозрительные лица попытались спрятать номера в цветочной клумбе и скрыться. Однако их задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, что 17-ти и 18-летние местные жители нашли в интернете объявление о незаконной подработке — в их обязанности входил демонтаж автомобильных номеров с последующей их закладкой в тайник. За каждый номер «работодатель» обещал исполнителям 600 рублей. Как показывает практика, уже на следующий день после похищения владельцы машин получают предложение о выкупе знаков.

Предполагаемые автоворы признались, что аналогичным способом уже успели снять несколько номеров с других авто. Всего при осмотре ближайших дворов и подъездов многоэтажек были обнаружены 12 пар автомобильных номеров.

Проводится проверка, устанавливаются все лица, причастные к противозаконным действиям. Похитителям может грозить до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-группа УМВД по городу Краснодару.

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