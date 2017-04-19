МЧС Крыма подтвердило обнаружение тел двух моряков с затонувшего сухогруза

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. Ранее сообщалось, что был спасен один член экипажа, еще 11 числились пропавшими без вести, идут поиски моряков.

Днем источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что обнаружены три тела погибших, два уже подняты на борт спасательного судна.

«Мы подтверждаем информацию. К 12 часам 30 минутам в штормящем море извлечены тела двух членов экипажа. По имеющейся информации, они находились в спасательных жилетах», — сказал Иванов.