В Волгограде осуждены организаторы фиктивных браков с иностранцами

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, суд признал виновными в данном преступлении бывшего главного специалиста отдела ЗАГС администрации Дубовского района Анну Числову и местного жителя Оганеса Багдасаряна.

В судебном заседании установлено, что Багдасарян с сентября по ноябрь 2014 года передал Числовой ксерокопии паспортов граждан Армении, Таджикистана и Китая, а также копии паспортов жительниц Дубовского района. Числова же изготовила подложные свидетельства о заключении брака иностранцев с дубовчанками, что явилось основанием для оформления новоявленных мужьям разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали. Приговором Центрального райсуда Багдасарян осужден на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Анна Числова приговорена к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.