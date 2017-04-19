Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
«К чему скрывать?»: Кобзон рассказал о состоянии своего здоровья
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Жена Караченцова рассказала об анализах мужа - СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15:35 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде осуждены организаторы фиктивных браков с иностранцами

Центральный суд Волгограда вынес приговор организаторам незаконного пребывания иностранных граждан в России.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, суд признал виновными в данном преступлении бывшего главного специалиста отдела ЗАГС администрации Дубовского района Анну Числову и местного жителя Оганеса Багдасаряна.

В судебном заседании установлено, что Багдасарян с сентября по ноябрь 2014 года передал Числовой ксерокопии паспортов граждан Армении, Таджикистана и Китая, а также копии паспортов жительниц Дубовского района. Числова же изготовила подложные свидетельства о заключении брака иностранцев с дубовчанками, что явилось основанием для оформления новоявленных мужьям разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали. Приговором Центрального райсуда Багдасарян осужден на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Анна Числова приговорена к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
ОЗХО подтвердила использование зарина или его аналога в Идлибе
Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признал вину
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
В России нашли законную замену мельдонию
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь