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13:13 (мск), источник: Sputnik.by

СК: на стройке «Маяка Минска» погиб рабочий

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Управление Следственного комитета по городу Минску проводит доследственную проверку по факту смерти рабочего на строительстве дома, расположенного в квартале «Маяк Минска», сообщил Sputnik официальный представитель УСК Алексей Климович.

«ЧП случилось вчера, около 19 часов. Рабочий подрядной организации упал с перекрытия 8 этажа при проведении монтажных работ», — рассказал Климович.

Накануне следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия. В настоящее время в рамках проверки назначен ряд экспертных исследований, опрашиваются рабочие, изъята техническая документация, регламентирующая порядок выполнения работ.

Это не первая смерть строителей в этом квартале. Год назад, в апреле 2016 года на стройплощадке дома по улице Мстиславца, 24 с высоты также упал мужчина, спасти которого медики не смогли.

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