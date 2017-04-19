СК: на стройке «Маяка Минска» погиб рабочий

«ЧП случилось вчера, около 19 часов. Рабочий подрядной организации упал с перекрытия 8 этажа при проведении монтажных работ», — рассказал Климович.

Накануне следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия. В настоящее время в рамках проверки назначен ряд экспертных исследований, опрашиваются рабочие, изъята техническая документация, регламентирующая порядок выполнения работ.

Это не первая смерть строителей в этом квартале. Год назад, в апреле 2016 года на стройплощадке дома по улице Мстиславца, 24 с высоты также упал мужчина, спасти которого медики не смогли.