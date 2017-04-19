Расследование дела о смерти беременной свердловчанки в ЦРБ завершено: врачу предъявлено обвинение по нескольким статьям

«Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям. Они сводятся к одному — ненадлежащее оказание медицинской помощи, повлекшее смерть по неосторожности (п. «в» ч.2 ст. 238; ч.2 ст. 109, ч.1 ст. 293 УК РФ). Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд. Если прокурор с нами согласится — направят в суд, не согласится — вернут на дополнительное расследование, — рассказал Накануне.RU руководитель Богдановичского межрайонного следственного отдела областного СУ СКР Андрей Богданов.

Он также уточнил, что на время следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде обязательства о явке.

«Вину в совершенном преступлении он не признал. От практики, где он оперировал, его отстранили. Он продолжает работать в больнице, но, насколько я понимаю, функционал у него усеченный: он больше консультирует», — уточнил Богданов.

Напомним, шокирующая история произошла год назад в Богдановичской ЦРБ. 36-летняя Марина Костромина, находящаяся на 15 неделе беременности, поступила в гинекологическое отделение больницы на «скорой помощи» с открывшимся кровотечением. Несколько дней женщина провела в больнице, медики пытались сохранить беременность, однако ситуация только ухудшилась. Марине был поставлен диагноз «самопроизвольный выкидыш» и сделан аборт. В этот же день, через несколько часов, женщина умерла от кровотечения и геморрагического шока. У Марины осталась несовершеннолетняя дочь.

Близкие Марины Костроминой обвинили в случившемся акушера-гинеколога Богдановичской ЦРБ, а на тот момент еще и и.о.заведующего гинекологическим отделением больницы Геннадия Гуськова. Именно он ставил женщине диагноз, выполнял оперативное вмешательство, после которого у нее открылось кровотечение, и оказывал помощь, когда состояние Марины ухудшилось.

По данному факту полиция несколько раз проводила проверку по статье «Неоказание помощи больному», однако оба раза выносила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Позднее уголовное дело возбудил Следственный комитет по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако, по результатам комплексной судебно-комиссионной экспертизы, нельзя было продолжать расследование по данной статье, и материалы были переданы в прокуратуру для определения подследственности, а оттуда вновь в полицию. Спустя какое-то время следствие по уголовному делу было приостановлено.

Как ранее рассказал Накануне.RU источник, знакомый с материалами дела, согласно результатам судмедэкспертизы, прямой связи между действиями врача и смертью Марины Костроминой эксперт не обнаружил, однако подтвердил косвенную связь. В частности, по словам собеседника агентства, в документе говорится, что все манипуляции с пациенткой были запоздалыми и несвоевременными — начиная от аборта и заканчивая реанимацией. Более того, остановить кровотечение женщине пытались без анестезии, а для проведения аборта на этом сроке ее и вовсе должны были госпитализировать в другую больницу, например, в Екатеринбург. Если бы все это было сделано, то жизнь женщины можно было спасти.