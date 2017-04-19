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13:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Заикающийся парень с задержкой развития пропал в Новосибирской области

Родион Шашев отправился в Новосибирск из поселка Дорогино в Черепановском районе 10 апреля, в тот же день его видели на станции метро «Речной вокзал», с тех пор о нет никакой информации.

Заикающийся парень с задержкой развития пропал в Новосибирской области, информацию опубликовали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Родион Шашев ушел из дома из поселка Дорогино в Черепановском районе 10 апреля. Парень поехал в Новосибирск. В тот же лень его видели неподалёку от метро «Речной вокзал». С тех пор нет никакой информации.

Приметы: на вид 20 лет, рост 170 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, темно-русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза.

Был одет в черный укороченный пуховик, черные брюки, светло-серую кофту, зимние сапоги-чуни черного цвета.

Молодой человек страдает задержкой умственного развития, заикается, нуждается в медпомощи.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении парня, просят позвонить в полиции по телефону 02 (с мобильного 020) или обратиться к волонтерам: 8−953−887−1777, 8−952−945−8711.

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