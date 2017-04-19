Заикающийся парень с задержкой развития пропал в Новосибирской области, информацию опубликовали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Родион Шашев ушел из дома из поселка Дорогино в Черепановском районе 10 апреля. Парень поехал в Новосибирск. В тот же лень его видели неподалёку от метро «Речной вокзал». С тех пор нет никакой информации.

Приметы: на вид 20 лет, рост 170 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, темно-русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза.

Был одет в черный укороченный пуховик, черные брюки, светло-серую кофту, зимние сапоги-чуни черного цвета.

Молодой человек страдает задержкой умственного развития, заикается, нуждается в медпомощи.