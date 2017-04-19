У южноуральцев изъяли бутановую кислоту

У двоих жителей Челябинской области изъяли бутановую кислоту.

Ее обнаружили полицейские, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, в Еманжелинске 2,69 грамма запрещенного вещества нашли у мужчины 1985 года рождения — ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. А в Челябинске у молодого человека 1995 года рождения 0,47 грамма кислоты обнаружили сотрудники ГИБДД.

«Возбуждены дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.