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13:54 (мск), источник: Новости Перми

В Чусовом мужчина украл у знакомого оружие и продал

37-летний мужчина признан виновным в хищении и незаконном сбыте оружия. В октябре 2016 года он украл три охотничьих ружья и дымный порох у своего знакомого, когда был у него в гостях.

Украденное чусовлянин перевез в свою квартиру. Через несколько дней он продал два ружья другому своему знакомому за четыре тысячи рублей. В ходе разыскных мероприятий мужчину задержали полицейские. Оружие и порох были изъяты из незаконного оборота. Выяснилось, что оба преступления прикамец совершил, будучи пьяным.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем было передано в суд. Решением суда мужчине назначено 3,5 года лишения свободы условно. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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