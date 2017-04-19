В Чусовом мужчина украл у знакомого оружие и продал

Украденное чусовлянин перевез в свою квартиру. Через несколько дней он продал два ружья другому своему знакомому за четыре тысячи рублей. В ходе разыскных мероприятий мужчину задержали полицейские. Оружие и порох были изъяты из незаконного оборота. Выяснилось, что оба преступления прикамец совершил, будучи пьяным.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем было передано в суд. Решением суда мужчине назначено 3,5 года лишения свободы условно. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.